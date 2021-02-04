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Байден заявил о намерении США "заставлять платить" Россию

Американский президент хочет, чтобы РФ отвечала за свои действия
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы без колебаний "заставлять платить" Россию за ее действия.

- Я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, - сказал Байден во время своего выступления с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.