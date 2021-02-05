Футболисты "Челси" обыграли "Тоттенхэм" в матче 22-го тура АПЛ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4 февраля 2021 года в в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоялся центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси".

На 24-й минуте игры британский защитник Эрик Дайер "Тоттенхэма" в собственной штрафной свалил нападающего "Челси" Тимо Вернера Из-за этого судья указал ему на "точку". Далее полузащитник, итальянский футболист Жоржиньо, успешно реализовал пенальти. В результате матча гости одержали победу, завершив встречу со счетом 1:0.