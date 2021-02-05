«Атлетик» обыграл «Бетис» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Испании Фото: REUTERS

4 февраля 2021 года состоялась четвертьфинальный матч Кубка Испании между командами "Бетис" и "Атлетик", первая из которых выступала в роли хозяина поля.

Однако даже это, казалось бы, преимущество не помогло футболистам обыграть профессиональный клуб из города Бильбао. Матч в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" завершился победой гостей в серии пенальти(1:1, 4:1 - по пенальти).

Таким образом, ФК "Бетис" вышел в полуфинал Кубка Испании.