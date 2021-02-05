"Заманивают выплатами от ЦБ": Россиян предупреждают о новых схемах мошенников

Россиян предупреждают о новых схемах мошенников Фото: Shutterstock

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Теперь злоумышленники начали действовать от имени Банка России.

Сообщается, что они придумали предлагать гражданам получить выплату от ЦБ, которая якобы направлена на поддержку населения в период пандемии коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

Тем временем, в Центробанке объяснили, что данный ресурс является мошенническим, сейчас специалисты принимаются все необходимые меры для блокировки сайта.