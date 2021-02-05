В США компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения ее вакцины против коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В документе говорится, что разрабатываемый препарат дает эффект уже после введении всего одной дозы. Там же отмечается, что сыворотка в третьей фазе испытаний в Америке и за ее пределами показала свою эффективность в борьбе с covid-19 до 85%.