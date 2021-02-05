Зоозащитники требуют у полиции расследовать гибель растерзанного псами кота

В США зоозащитники создали петицию с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками.

Там же сообщается, что они настаивают на аресте хозяев собак, чьи хозяева натравили животных. Неравнодушные к смерти кота американцы собрали уже почти 17 тысяч подписей, в том числе и в других странах, сообщает газета New York Post.

Издание выяснило, что погибшего черно-белого кота по кличке Такседо, жившего на территории одного из нью-йоркских жилых комплексов, загрызли два питбультерьера.