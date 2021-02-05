Риск инфаркта у беременных женщин с COVID-19 оказался выше в 25 раз

Группа американских специалистов отделения сердечно-сосудистой медицины клиники Brigham and Women's Hospital совместно с другими научными коллективами провели масштабное исследование беременным женщин с коронавирусом.

Исследователи проанализированы данные 406 446 женщин, госпитализированных для родов и выяснили, что риск развития инфаркта миокарда у этой категории пациенток выше в 25 раз, чем у здоровых женщин, ожидающих ребенка. кроме этого, женщины в положении имеют вдвое повышенный риск возникновения венозной тромбоэмболии, пишут "Известия".