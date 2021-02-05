Американские врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом Фото: REUTERS

Американские врачи, проводившие наблюдение среди пациентов при второй волне коронавируса у ранее переболевших covid-19, назвали причину их повторного заражения.

По мнению специалистов, болезнь может вновь быть выявлена у людей из-за ослабшего иммунитета, а также из-за реактивизации оставшегося в организме вируса. Результаты исследования группы экспертов опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Тем временем, американские ученые из Медицинской школы Йельского университета столкнулись со случаем, когда человек, перенесший коронавирус, вновь заразился после четырех месяцев отсутствия симптомов и серии отрицательных ПЦР-тестов. Однако во второй раз болезнь у 40-летнего мужчины протекала намного легче, чем в первый.

Исследователи полагают, что поскольку после первичного заражения прошло достаточно много времени, у их пациента были два отдельных эпизода заражения,