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Коронавирус Covid-19

Американские врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

Специалисты рассказали, почему так происходит
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Американские врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

Американские врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

Фото: REUTERS

Американские врачи, проводившие наблюдение среди пациентов при второй волне коронавируса у ранее переболевших covid-19, назвали причину их повторного заражения.

По мнению специалистов, болезнь может вновь быть выявлена у людей из-за ослабшего иммунитета, а также из-за реактивизации оставшегося в организме вируса. Результаты исследования группы экспертов опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Тем временем, американские ученые из Медицинской школы Йельского университета столкнулись со случаем, когда человек, перенесший коронавирус, вновь заразился после четырех месяцев отсутствия симптомов и серии отрицательных ПЦР-тестов. Однако во второй раз болезнь у 40-летнего мужчины протекала намного легче, чем в первый.

Исследователи полагают, что поскольку после первичного заражения прошло достаточно много времени, у их пациента были два отдельных эпизода заражения,

Распространение коронавируса в мире