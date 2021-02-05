Последние новости на утро 5 февраля 2021: Россиян предупреждают о новых схемах мошенников с "выплатами от ЦБ"

Важные новости утра Фото: Shutterstock

Последние новости на утро 5 февраля 2021 года: Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Они начали действовать от имени Банка России, предлагая гражданам получить "выплату", которая якобы направлена на поддержку населения в период пандемии коронавируса. В Центробанке объяснили, что сайт является мошенническим, специалисты занимаются его блокировкой. Мошенники же уверяют -"соцвыплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии covid-19, а ее составляет от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи. Для получения денег мошенники просят ввести данные карты, в том числе CVC-код.

В России появилась еще одна вакцина от коронавируса для пожилых. Испытания прививки против covid-19 проводились на волонтерах старше 60 лет. Речь идет о разработке новосибирского научного центра «Вектор», препарате «ЭпиВакКорона».

Американский президент Джо Байден рассказал, кто, по его мнению, из стран является серьезным конкурентом для Соединенных Штатов. Нет, не Россия - Китай.

Сторонники осужденного оппозиционного блогера Алексея Навального объявили, что не будут заниматься организацией митингов до весны. Но после планируют, а пока призывают людей не выходить на улицы.

Украина экстренно обратилась к Белоруссии с просьбой о поставках электричества в страну из-за аварий, произошедших накануне на двух электростанциях. Накануне из-за ЧП на ТЭС без света остались два города и ряд поселков.

Американские врачи объяснили повторное заражение коронавирусом людей, переболевших covid-19. Предполагается, что у них ослаб иммунитет или произошла реактивизация оставшегося в организме вируса.

В Рособрнадзоре рассматривают вариант провести для выпускников 11 классов ЕГЭ ранее установленных сроков. В ведомстве считают, что наиболее удачным месяцем в условиях пандемии для сдачи экзамена школьников станет июнь.