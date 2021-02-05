Инфекционист объяснил, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19

Врач рекомендовал привиться до лета россиянам, переболевшим COVID-19 в первую волну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Содержание антител к коронавирусу у людей, которые перенесли COVID-19 в лёгкой форме в первую волну эпидемии, может снизиться к лету. Поэтому им следует вакцинироваться от коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь, - сообщил Тимаков в беседе с агентством РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи.

В октябре Путин объявил о регистрации второй российской вакцины - "ЭпиВакКорона". Её разработали в научном центре "Вектор", сообщал ранее сайт KP.ru.

Третья российская вакцина от коронавируса была создана специалистами научного центра имени Чумакова. Она может поступить в гражданский оборот уже в марте.