Инфекционист объяснил, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19

Врач рекомендовал привиться до лета россиянам, переболевшим COVID-19 в первую волну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Содержание антител к коронавирусу у людей, которые перенесли COVID-19 в лёгкой форме в первую волну эпидемии, может снизиться к лету. Поэтому им следует вакцинироваться от коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь, - сообщил Тимаков в беседе с агентством РИА Новости.