Названы самые популярные хобби работающих россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали о своих хобби. Представители большинства профессий выбирают занятие для души, которое перекликается с их основной деятельностью. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Самым популярным увлечением оказался спорт. Чаще всего спортсмены-любители встречаются среди пиар-менеджеров (рекордное число — 51%), директоров (32%) и проектировщиков (25%).

Каждый третий дизайнер в свободное время занимается рисованием. А среди пиар-менеджеров высок интерес к фотографии. О таком увлечении заявляет каждый четвертый.

Сметчики и проектировщики выбирают в качестве хобби строительство. Среди первых таких 10%, среди вторых – 5%. Персональные водители нередко занимаются ремонтом автомобилей - 7%.

Среди экономистов, юристов и менеджеров по продажам распространено увлечение хендмейдом. Они вяжут, варят мыло, вышивают, оформляют открытки, Еще одним популярным увлечением является музыка. Среди программистов и сметчиков оказалось 16% музыкантов-инструменталистов и вокалистов. Среди дизайнеров таковых 15%, а среди технологов – 10 процентов.

Всего в опросе приняли участие 3400 респондентов из 17 профессиональных групп, сообщает RT.

Ранее эксперты перечислили самые популярные в 2021 году профессии. Рынок труда почти восстановился после пандемии и спрос на данных специалистов обещает быть высоким, пишет ФАН.