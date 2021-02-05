В России предложили штрафовать на 40 тысяч рублей за незаконное ношение формы на митингах Фото: REUTERS

В статье 20.2 КоАП может появиться дополнение, которое введет штрафы за незаконное ношение форменной одежды на митингах и публичных мероприятиях.

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он обратился к главе МВД Владимира Колокольцева с письмом, в котором объяснил, почему стоит ужесточить наказание для людей, которые не имеют право носить форменную одежду силовиков, но специально надевают ее на митинги и разжигают толпу.

Сегодня предусмотрена ответственность за ношение форменной одежды без оснований, штрафы за это от 1 до 1500 рублей, причем место, где был задержан нарушитель, не имеет значения.

- При этом появление такого человека на уличной акции может создавать угрозу безопасности и негативно влиять на координацию действий правоохранительных органов, - цитирует обращение Орлова RT.

Он подчеркнул, что в определенных случаях форма может использоваться для провокаций и дискредитации правоохранителей.

Учитывая эти факты Антон Орлов просит ввести особую ответственность за «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов участником публичного мероприятия либо несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования».

Штрафы за подобные нарушения предлагается увеличить в десятки раз, с нарушителей взыскивать от 20 тыс. до 40 тыс. рублей или арестовывать их на срок до 30 дней.

Альтернативной мерой наказания могут быть обязательные работы на срок до 200 часов.

С аналогичным предложением выступил Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он уверен, что штрафы за ношение формы силовых структур нужно серьезно увеличить, но о конкретных суммах пока не говорится.

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