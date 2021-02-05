В России начались испытания первого гибридного авиадвигателя

В России начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета-летающей лаборатории Як-40. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований.

- Пятого февраля в Новосибирске стартовал этап наземных отработок самолёта-летающей лаборатории с демонстратором гибридной силовой установки, оснащённой сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт, - передаёт слова пресс-службы агентство РИА Новости.

На первом этапе испытаний самолёт совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе с включённым питанием электродвигателя. В авиации такие испытания проводят, чтобы проверить, насколько работоспособны силовые установки, летательный аппарат, его системы и оборудование при движении по земле.

В ФПИ также заявили, что проведённые сегодня испытания подтвердили, что электротехнические, прочностные и компоновочные решения выбраны правильно. Кроме того, испытания показали, что оборудование самолёта корректно работает с электродвигателем.