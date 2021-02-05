Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд из СИЗО

Политика Алексея Навального доставили из следственного изолятора "Матросская тишина" в Бабушкинский суд, где сегодня, 5 февраля, пройдёт рассмотрение дела о клевете по иску ветерана Великой Отечественной войны.

Дело слушает мировой суд, но заседание в пятницу будет выездным и станет третьим с момента его возвращения в Россию из Германии.

Напомним, в июне 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по подозрению в клевете. Политик прокомментировал видео, в котором известные люди выступали за поддержку поправок к Конституции России. В СК высказывания Навального посчитали содержащими "заведомо ложные сведения" и "порочащими честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны" Игната Артеменко.

- О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели, - написал в своём Twitter Навальный, комментируя ролик. В съёмках видео в том числе приняли участие Артемий Лебедев, Иван Охлобыстин, Василий Лановой и Михаил Швыдкой.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию суда по делу Алексея Навального.