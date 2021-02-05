Свидетель по делу об оскорблении Навальным ветерана приехал в суд

В суд по делу Навального прибыл свидетель Фото: Александр БОЙКО

В Бабушкинский суд Москвы приехал свидетель по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, партизана Игната Артеменко, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Онлайн-трансляцию суда ведёт сайт KP.ru. Посмотреть её можно здесь.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Бабушкинский суд Москвы рассматривает дело о клевете. Разбирательство началось после того, как Алексей Навальный 20 июня высказался о ролике RT, где несколько актёров, спортсменов, военных, ветеран Великой Отечественной войны и многодетная мать высказывались за поправки к Конституции.

Навальный опубликовал ролик в своём Twitter с комментарием, за который его теперь обвиняют в высказываниях, "носящих заведомо ложный характер и порочащих честь и достоинство ветерана".

- О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели, - написал Навальный комментируя ролик, в котором участвуют в общей сложности 15 человек.

В случае признания вины Алексея Навального ему грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.