Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве 31 января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля Росгвардии во время незаконной акций сторонников Алексея Навального в Москве 31 января.

Мужчина арестован до 31 марта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.

Напомним, 31 января полицейский микроавтобус сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал. Появилась версия, что технику подожгли.

Позже стало известно, что 26-летний мужчина в ходе незаконной акции протеста действительно поджег колесо служебного автомобиля. Возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса России - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге.

Напомним, что несогласованные протестные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России.

Власти неоднократно предупреждали, что массовые мероприятия могут быть опасны из-за опасности заражения COVID-19. Так, 23 января на протесты вышли предположительно 19 человек, зараженные коронавирусом.

В ходе протестов 23 января пострадали 39 ОМОНовцев.