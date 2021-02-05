Росгвардия сообщила о массированных DDos-атаках на свой сайт из-за рубежа. Фото: Михаил Почуев/ТАСС.

Официальный сайт Росгвардии подвергся нескольким DDos-атакам в ночь на пятницу, 5 февраля.

"В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии на протяжении трех часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом", - сказал собеседник агентства ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что это не первая атака, зафиксированная с территории государств ЕС. Ранее подобные атаки были зафиксированы 23 и 31 января этого года. Их успешно удавалось отразить.

Также в пресс-службе подчеркнули, что эффективное противодействие стало возможным благодаря проанализированному и учтенному опыту кибератак из-за рубежа на ведомственные ресурсы летом 2019 года.

Напомним, что ранее в Москве и других городах России прошли акции протеста сторонников Алексея Навального. ЕС выступило с просьбой к Российским властям освободить ранее задержанного в аэропорту блогера. В свою очередь МИД РФ призвал западные страны не вмешиваться во внутренние дела России.