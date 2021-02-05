Алексей Навальный на суде не признал вину по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный заявил, что обвинение ему не понятно и он не признаёт свою вину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Навальный отказался признать свою вину по делу о клевете и оскорблении в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко. Алексей Навальный также добавил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.

Гообвинитель Екатерина Фролова зачитала на суде слова Навального, которыми он прокомментировал ролик с известными личностями, выступающими за внесение поправок к Конституции России.

- "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - напомнила Фролова, - Вы признаете свою вину?

- Нет, не признаю, - ответил Алексей Навальный.

Корреспондент "Комсомольской правды" также отметил, что реакция ветерана Игната Артеменко на слова оппозиционного политика не понятна, поскольку потерпевший участвует в заседании суда в режиме онлайн, на нём надета маска.