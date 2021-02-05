Аналитик: к концу квартала доллар может упасть до 72 рублей

Аналитики полагают, что в феврале доллар не поднимется выше 76 рублей Фото: REUTERS

Цены на нефть растут в противовес общей тенденции рынка. Повышение на каждый доллар позитивно сказывается на российской валюте. Впервые с января 2020 года баррель марки Brent торгуется на отметке в 59 долларов.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, уверен, что при росте показателя до 60 долларов российская валюта сможет сдвинуть доллар на отметку в 73 рубля.

Сейчас идет битва на показатель в 76 рублей за доллар, американская валюта в последний месяц несколько сдала свои позиции и теперь пытается вернуть потерянное преимущество.

- Технически пребывание ниже 76 было предвестником снижения к нижней границе торгового диапазона последних месяцев, то есть в район 73,- говорит аналитик в беседе с «Российской газетой».

Он полагает, что на укрепление рубля будет работать сезонность. В ближайшие три месяца критичных падений не ожидается.

- Но с другой стороны настойчивое укрепление доллара против основных валют заставляет с опаской смотреть в ближайшее будущее рынков. В любой момент нефть может пойти вниз и лишить поддержки рубль. Вполне возможно, что касание уровня 60 долларов за баррель Brent запустит массовую фиксацию прибыли от 67% ралли с начала ноября, - заключил эксперт.

При таком варианте доллар поднимется до отметки в 76-80 рублей, но продержаться там долго не сможет. И уже к концу квартала есть шанс увидеть снижение стоимости американской валюты до 70-72 рублей.

Главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов согласен, что в феврале у отечественной валюты есть все предпосылки к укреплению до 72 рублей за доллар.

- Это самый благоприятный прогноз. При этом верхний порог для доллара в феврале вряд ли перешагнет отметку в 76 рублей, - отметил Абрамов в беседе со Свободной прессой.