Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС: "отсутствие нормальности"

Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил главную проблему в отношениях России и Евросоюза на переговорах с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, - это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому", - передает ТАСС слова Лаврова.

По его словам, вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях России и ЕС давно "назрел и перезрел". Он предложил Боррелю поразмыслить на эту основополагающую тему совместно. Лавров подчеркнул, что готов ответить на любые вопросы верховного представителя ЕС.

Он подчеркнул, что ЕС обрушил в одностороннем порядке подход, который был применен ранее в отношениях России и Европейского союза.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что собирается посетить Россию для проведения переговоров по острым вопросам.