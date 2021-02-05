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Политика

Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС: "отсутствие нормальности"

По словам главы МИД России, это "нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому"
Анастасия РЫШКОВА
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Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС.

Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил главную проблему в отношениях России и Евросоюза.

"Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, - это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому", - сказал он в пятницу, открывая переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.