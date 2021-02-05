В Москве проходит суд над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана: фоторепортаж

В Бабушкинской суде проходит суд над Алексеем Навальным.

В пятницу, 5 февраля, в Бабушкинском суде проходит рассмотрение дела в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в оскорблении и клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Сайт KP.ru ведёт фоторепортаж с заседания суда.

Онлайн-трансляцию процесса можно посмотреть здесь.

Обстановка перед заседанием у Бабушкинского суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в своём Twitter ролик телеканала RT, в котором 15 человек высказывались за принятие поправок к Конституции России. Среди них были известные актёры, спортсмены, многодетная мать, ветеран Великой Отечественной войны, политики и военные.

- О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели, - прокомментировал ролик Алексей Навальный.

Представители СМИ у здания суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас его обвиняют по второй части 128.1 статьи Уголовного кодекса России - "Клевета". На момент публикации ролика с комментарием действовала редакция статьи, по которой Навальному грозит штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов. С конца 2020 года за подобное преступление человек может быть наказан не только работами и штрафом, но и заключением на срок до двух месяцев.

Свидетеля ветерана Великой Отечественной войны, партизана Игната Артеменко доставили в суд. Фото: Александр БОЙКО

Как сообщал сайт KP.ru, во вторник, 2 февраля, Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима за нарушения условного осуждения.