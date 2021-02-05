Доктор наук сообщил, что полное исчезновение коронавируса маловероятно

Профессор предсказал переход коронавируса в разряд сезонных заболеваний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая коронавирусная инфекция вряд ли исчезнет полностью. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов. Медик отметил, что, скорее всего, коронавирус, как и грипп, останется с нами надолго, но в виде сезонного заболевания.

«Полное исчезновение SARS-CoV-2, по-видимому, маловероятно. Как это произошло с вирусом гриппа, который рядом с человеком уже более 100 лет. Снизить летальность и предотвратить осложнения помогла именно вакцинация. Циркуляция стала сезонной, а новые штаммы - вполне прогнозируемыми», - цитирует врача «Российская газета».

Профессор добавил, что о сезонности коронавируса можно говорить уже даже сейчас. Новый рост заболеваемости был замечен в ноябре 2020 года. Кроме того вирус стал «злее», что также говорит о его переходе в режим сезонного, отмечает Балахонов.

«Нужно научиться жить с коронавирусом. Надеяться не только на медицину и науку, но и на себя. По мере необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в многолюдных местах в периоды роста заболеваемости, чаще мыть руки и, конечно, поставить прививку», - подытожил эксперт.