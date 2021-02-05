За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса. Фото: REUTERS

В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах страны.

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Зафиксировано 527 летальных исходов за последние 24 часа. За сутки в России также полностью выздоровело 23 582 человека

Всего за время пандемии в стране коронавирусной инфекцией заразилось 3 934 606 человек. Жертвами болезни стали 75 732 россиян.

Справиться с инфекцией смогли 3 413 495 граждан страны. Специалисты провели свыше ста миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в РФ.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что следующая волна коронавируса придет летом.