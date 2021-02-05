За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса.
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В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса.
За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах страны.
Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.
Зафиксировано 527 летальных исходов за последние 24 часа. За сутки в России также полностью выздоровело 23 582 человека
Всего за время пандемии в стране коронавирусной инфекцией заразилось 3 934 606 человек. Жертвами болезни стали 75 732 россиян.
Справиться с инфекцией смогли 3 413 495 граждан страны. Специалисты провели свыше ста миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в РФ.
Известный врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что следующая волна коронавируса придет летом.