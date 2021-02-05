Макрон прокомментировал статью о российском «Спутнике V» в журнале Lancet. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмануэль Макрон прокомментировал публикацию журнала Lancet о российской вакцине «Спутнике V», созданной центром имени Гамалеи.

«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о готовности России зарегистрировать [вакцину] в Европе», — передает слова Макрона ТАСС.

2 февраля в старейшем медицинском журнале Lancet были опубликованные результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V». Ее эффективность составила 91,6% против коронавируса. В клинических испытаниях вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат российского производства «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина способна противостоять любой дозе корнавируса.

Разработка российских ученых вошла в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ.