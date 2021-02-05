Британскую дипломатическую машину велели убрать от здания суда, где идет дело Навального

Автомобиль посольства Великобритании попросили переставить с территории Бабушкинского суда Фото: Кадр видео

Автомобиль посольства Великобритании попросили переставить с территории Бабушкинского суда, где сегодня, 5 февраля, проходит слушание дела в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц спросил у водителя дипломата британского посольства, почему он переставил автомобиль от здания суда к жилому дому.

- Сказали, хватит, - ответил сотрудник посольства.

Прохожий обратился к водителю со словами "Давайте езжайте отсюда. Я сам живу в этом доме".