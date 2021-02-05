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Коронавирус Covid-19

Учёные Гарварда и Стенфорда назвали преимущества вакцины "Спутник V"

Специалисты отметили, что транспортировка препарата не требует сверхнизкой температуры
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки в отличие от многих других препаратов, заявили учёные Гарвадского, Стэнфордскошго университетов и Университета штата Джорджия.

В комментарии к статье статью о вакцине "Спутник V" в журнале The Lancet инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса в мире. Учёные отметил, что результаты третьей фазы испытаний показали эффективность 91,6%, что несколько ниже эффективности вакцины от Pfizer и Moderna (95%).

Кроме того, о преимуществе хранения и транспортировки вакцины высказался руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис .

- Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять, - объяснил учёный.