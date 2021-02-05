В суде начался допрос ветерана, которого оскорбил Навальный

Игнат Артеменко выступил на суде по делу о клевете в свой адрес Фото: Кадр видео

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил на заседании суда по делу о клевете со стороны Алексея Навального.

- Моё воинское звание - полковник авиации, имею ранения, участвовал в годы войны в партизанском движении. Потом, после войны, служил в армии. Я вынужден защищать свою честь после того, как услышал на даче передачу, где Навальный назвал меня предателем, - заявил Артеменко на суде.

В показаниях, которые зачитывает прокурор, сказано, что ветеран Артеменко объяснил своё участие в ролике RT патриотическими соображениями. Он также отметил, что не получал за съёмку денег.

- Я ведь не позор страны, а ее защитник. Я не холуй, я никогда никого не сдал, я не человек без совести, - поделился ветеран, - Меня Навальный оклеветал, я не хочу с этим мириться.

Напомним, в отношении Навального возбудили дело из-за его комментария к ролику RT, где несколько известных личностей и ветеран войны Игнат Артеменко выступили с поддержкой принятия поправок к Конституции России. Навальному грозит штраф в размере до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию заседания суда.