Ветеран, которого оскорбил Навальный, потребовал публичных извинений

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко заявил на суде по делу о клевете на него со стороны политика Алексея Навального, что требует от политика публиных извинений.

- Я вынужден защищать свою честь. Я раньше давал подробные показания, сейчас прощу прекратить допрос - плохо себя чувствую. Я хочу, чтобы Навальный публично принёс извинения передо мной, - заявил Артеменко.

Ветеран также рассказал, что он узнал о комментарии Навального в июле, когда был на даче. Игнат Артеменко добавил, что был очень огорчён подобными оскорблениями. После этого он попросил судью объявить перерыв, поскольку плохо себя почувствовал.