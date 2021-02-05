Песков назвал агрессивной риторикой требование Байдена освободить Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование лидера США Джо Байдена освободить из-под ареста Алексея Навального.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас", - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Россия ждет от США проявления политической воли к дальнейшему взаимодействию. Дмитрий Песков отметил, что у Москвы и Вашингтона есть конструктивная база для дальнейшего взаимодействия, несмотря на множество разногласий.

Напомним, что западные страны, в том числе и США, неоднозначно отреагировали на внутренние дела России. Так, американское посольство перед днем несанкционированных протестов 23 января опубликовало карту сбора митингующих на своем официальном сайте. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дипломатов не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься проблемами своей страны. Подобную точку зрения озвучил и глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что все заявления иностранных коллег относительно России написаны "под копирку."