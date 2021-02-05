Губернатор Василий Орлов: «Приамурью выделят почти 800 млн рублей на переселение людей из ветхого жилья»

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о программе переселения жильцов аварийных домов. Только в ближайшие два года новые квартиры получат 1300 амурчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область получит дополнительно почти 800 миллионов рублей на переселение людей из ветхих и аварийных домов. Средства выделяются федеральным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по программе «Жилье и городская среда». По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, с учетом дополнительных средств на жилье для амурчан в 2021 – 2022 годах будет направлено 1,36 миллиарда рублей. В новые квартиры смогут переехать более 1300 человек.

- Регион дополнительно получит из средств Фонда ЖКХ 793,1 миллиона рублей. Они будут направлены на переселение более 800 амурчан из аварийного жилья, - рассказал Василий Орлов. - Эти люди живут в семи муниципальных образованиях Амурской области: город Белогорск, Благовещенский, Белогорский, Зейский, Константиновский, Серышевский и Тамбовский районы. С учетом дополнительных средств объем финансирования этапа 2021 - 2022 годов составит 1,36 миллиарда рублей. Мы сможем обеспечить новым комфортным жильем более 1300 амурчан.

На сегодняшний день в Амурской области расселили уже 60 процентов аварийного жилого фонда. Осталось переселить людей из 200 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» до сентября 2025 в новые комфортные квартиры переедут 2916 семей из 959 аварийных домов – это почти 7 тысяч жителей региона. Всего с 2021 по 2025 годы Приамурье направит на расселение аварийных квадратных метров 6,73 миллиардов рублей. Из них 29 миллионов – это средства областного бюджета.

Программа переселения граждан из аварийного жилья стартовала в Амурской области в 2009 году. За 12 лет региональные власти расселили почти 17 тысяч амурчан – это 7 тысяч семей, занимавших около 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Чтобы предоставить людям новые квартиры, было потрачено почти 11 миллиардов рублей. Основную часть средств – 9,5 миллиардов рублей - выделил фонд ЖКХ. Еще 1,5 миллиарда рублей составили областные и муниципальные средства.

С 2019 года в Приамурье действует региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья», который реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По нему в области расселяют жильцов домов, признанных аварийными до начала 2017 года. В 2019 году из старого жилья в новое переехали около 300 человек. А в прошлом году комфортные квартиры получили 500 амурчан (почти 250 семей).

После 2017 года в регионе были признаны аварийными ещё около 100 тысяч квадратных метров жилья. В основном это непригодные для проживания отдельные одноквартирные дома, которые, в отличие от многоэтажек, не входят в программу по переселению.