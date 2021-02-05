Росстат перенес всероcсийскую перепись населения с апреля на сентябрь

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь. Автор фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир СМИРНОВ.

В Росстате сообщили, что Всероссийскую перепись населения перенесли с апреля на сентябрь 2021 года из-за пандемии коронавируса.

К осени этого года ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

«В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», — говорится на сайте Росстата.

Всероссийская перепись населения была ранее запланирована на апрель - с 1 по 30 апреля 2021 года.

Глава Росстата Павел Малков сообщил, что Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии больших данных.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. У многих россиян наблюдается устойчивый иммунитет к болезни.