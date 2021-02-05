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Здоровье

Онколог назвал привычки, которые могут спровоцировать рак

Врач дал совет, на что нужно обратить особое внимание
Елена АКИМОВА
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Онколог назвал привычки, которые могут спровоцировать рак

Онколог назвал привычки, которые могут спровоцировать рак

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал привычки, которые могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний. Врач уверен, что в данном вопросе важную роль играет именно профилактика и предупреждение болезней. Для этого нужно постараться исключить из факторы риска – это употребление алкоголя, курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

- Бывает стадия, которая предшествует наступлению онкологи – это так называемый предрак. Регулярные визиты к врачам помогут поймать период зарождения новообразования, - говорит врач в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что женщинам нужно ежегодно проходить исследование на онкоцитологию, а с 39 лет — раз в два года бывать у маммолога.

Мужчины при первых недомоганиях в области малого таза должны посещать уролога.

- Важно проходить исследование на онкомаркеры, - заключил медик.

Ранее в Минздраве назвали самые распространенные в России онкологические заболевания. Чаще всего выявляется рак кожи - 53,6 случая на 100 тысяч человек.

На втором месте рак молочной железы - 48,6, а на третьей позиции - рак трахеи, бронхов, легкого - 42,0.

Часто встречаются рак ободочной кишки - 29,5, желудка - 25,2, прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса - 21,1, лимфатической и кроветворной ткани - 20,2, пишет ФАН.

Красота и здоровье