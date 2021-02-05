Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина РФ

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Антона Дроздова от должности заместителя главы Минфина. Причиной стало сокращение в ведомстве.

«Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, 22 января Мишустин отправил в отставку главу Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого в связи с упразднением этого ведомства. Все это произошло после того, как в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Функции Россвязи перешли министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры). Процесс ликвидации обоих ведомств планируют завершить до конца июня текущего года.