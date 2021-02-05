Московские студенты снова будут учиться очно с 8 февраля 2021 Фото: Анастасия Осипова

Студенты московских вузов вернуться к формату очного обучения в понедельник, 8 февраля. В тот же день будут разблокированы их транспортные карты. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, (...) функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», - говорится в документе.

Напомним, колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении правительства Москвы, переходят к нормальной работе с 22 января. При этом Собянин отметил, что столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае текущего года, если жители столицы будут прививаться от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, что касается российских школ, то в Министерстве просвещения сообщили, что эти учебные заведения смогут самостоятельно принять решение о введении шестидневного режима обучения, основываясь на уровне знаний учащихся.