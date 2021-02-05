Мурашко: Коронавирус в России отступает Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная инфекция в России отступает. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, указав на то, что число пациентов в стране, заразившихся COVID-19, за последние три недели снизилось на 30 процентов.

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось (это в общей сложности) более чем на 30%», - заявил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, как отметил Мурашко, «цифра остаётся высокой». По его словам, сегодня система здравоохранения наблюдает почти 800 тысяч человек.

Министр добавил, что в стране сегодня наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации от коронавируса.

Напомним, за последние сутки в России выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, что на много меньше числа тех, кто полностью выздоровело. Таких за 24 часа 23 582 человека. Кроме того, было зафиксировано 527 летальных исходов.