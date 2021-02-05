Мурашко: Коронавирус в России отступает

Коронавирусная инфекция в России отступает. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, указав на то, что число пациентов в стране, заразившихся COVID-19, за последние три недели снизилось на 30 процентов.

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось (это в общей сложности) более чем на 30%», - заявил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, как отметил Мурашко, «цифра остаётся высокой». По его словам, сегодня система здравоохранения наблюдает почти 800 тысяч человек.

Министр добавил, что в стране сегодня наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации от коронавируса.