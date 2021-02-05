Экс-глава генштаба Сербии признан виновным в шпионаже в пользу США Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывшего начальника генерального штаба вооруженных сил Сербии генерала в отставке Момчило Перишич признали виновным в шпионаже в пользу Соединённых Штатов. Экс-глава генштаба в качестве наказания получил 3 года лишения свободы. Такой приговор вынес в пятницу Высший суд Белграда. Сам он заявил, что вину не признает.

Как передает агентство Tanjug, судья признал доказанным факт передачи экс-начальнику Генштаба засекреченных сведений сотруднику американского посольства в Белграде Джону Нейбору.

Вместе с Перишичем были осуждены его бывшие сотрудники Миодраг Секулич и Владан Влайкович, которые получили по 1,5 года лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме с целью сохранения военной тайны, несмотря на протесты защиты.

Перишич возглавлял генштаб в 1993-1998, секретные сведения о безопасности, в том числе по Косово, передача в американское посольство, по версии следствия, произошла в 2002. Процесс о шпионаже шел 18 лет.

Защита генерала заявила, что подаст апелляцию. Сам Перишич сообщил, что «продолжит защищать свою честь и достоинство».