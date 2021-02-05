Названы машины, которые не дешевеют даже через три года после покупки

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие машины меньше всего теряют в цене после трех лет эксплуатации. Специалисты сравнили цены на новые авто с теми, что предлагаются на вторичном рынке.

По итогам 2020 года в сегменте В наилучшую остаточную стоимость имеет Kia Rio X-Line. За три года, что машина находилась в эксплуатации, она потеряла в цене всего 2 процента. В среднем владельцы пытаются продать авто за 97,98% от стоимости покупки.

На второй строчке рейтинга оказался Renault Sandero – этот авто продают за 88,92% от начальной стоимости. А третья позиция у Hyundai Solaris - 86,96%.

При этом средневзвешенная цена новой машины по итогам 2020 года составила 1 миллион 680 тысяч рублей. Этот показатель на 7 процентов выше, чем был годом ранее, пишет газета «Известия».

Ранее эксперт дал совет, на какие параметры нужно обратить внимание при покупке автомобиля. Прежде всего нужно определиться с ценой, которую покупатель готов заплатить за машину. А еще ответить на вопрос - для чего нужно транспортное средство. Если это машина для поездок по трассе, то стоит присмотреться к одним моделям, если автомобиль будет городским - то к другим, пишет RT.