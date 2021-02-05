Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ-2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ЕГЭ-2021. Основной период начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

ЕГЭ по русскому языку, как и в прошлом году, решили разделить на два дня. Он пройдет 3 и 4 июня.

Остальные экзамены состоятся в эти даты:

—математика — 7 июня;

—история — 7 июня;

—физика — 11 июня;

—обществознание — 15 июня;

—биология — 18 июня;

—письменная часть экзаменов по иностранным языкам — 18 июня;

—устная часть экзаменов по иностранным языкам — 21 и 22 июня;

—информатика и ИКТ — 24 и 25 июня.

Причем, экзамен по информатике и ИКТ в этом году впервые будут сдавать на компьютерах.

28, 29 июня и 2 июля обозначены как резервные дни. Они нужны тем, кто пропустил экзамен по болезни или какой-то другой уважительной причине, а также в случае совпадения даты проведения экзаменов по выбору.

Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля.

Напомним, в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальные ограничатся только двумя экзаменами - по русскому языку и математике. Тестирование по русскому состоится 25 мая, а по математике - 28 мая. Здесь также предусмотрены резервные дни: 8 и 10 июня соответственно.