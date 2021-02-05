Причиной смерти адмирала Владимира Высоцкого стала сердечная недостаточность

Фото ТАСС/ Лев Федосеев

В пятницу, 5 февраля, в возрасте 66 лет из жизни ушел бывший главком ВМФ России адмирал Владимира Высоцкого. Как сообщила его вдова, причиной смерти стала сердечная недостаточность

«Владимир Сергеевич скончался в ночь на пятницу от остановки сердца», - приводит РИА Новости слова Высоцкой.

Как писал сайт kp.ru, по предварительному диагнозу врачей, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб или острый сердечный приступ.

Владимир Высоцкий родился 18 августа 1954 года в городе Комарно Львовской области. В 2007 году он стал Главкомом ВМФ России, и занимал эту должность до 2012 года. Награжден орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.