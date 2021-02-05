В Бундестаге предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Евросоюз, Россия и США должны согласовать мораторий на строительство трубопровода «Северный поток - 2» для проведения переговоров, в ходе которого стороны убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием». Такое заявление сделал глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, отметив, что данную меру не следует рассматривать как инструмент санкций.

«Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры», - сказал глава комитета Бундестага в интервью Deutschlandfunk.

Рёттген пояснил, что переговоры необходимо начать «с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что этот трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран»

По его мнению, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между Брюсселем, Москвой и Вашингтоном.

Напомним, накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что американские власти намерены принять решение по санкциям против проекта «Северный поток – 2» после завершения строительства газопровода. По его словам, Вашингтон продолжат наблюдать за деятельностью, направленной как на завершение строительства, так и на процесс сертификации газопровода.