В Росздравнадзоре объяснили для чего нужен реестр вакцинированных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав и Росздравнадзор ведут ежедневный мониторинг процесса вакцинации в России. Начальник управления лицензирования Росздравнадзора Ирина Крупнова отметила важность данной процедуры.

Она подчеркнула, что это позволяет отслеживать объемы вакцины, которые имеются в медучреждениях и на мобильных пунктах и решать логистические вопросы. К тому же, подобная отчетность отражает точное число вакцинированных.

Данные в систему маркировки «Честный знак» вносятся по итогам рабочего дня.

- Медицинская организация принимает вакцину и сканирует код маркировки. В конце дня сканируются пустые упаковки после вакцинации. В показателях должно быть равенство. Если информация вносится несвоевременно, это является нарушением лицензионных требований и условий. Причем это нарушение является грубым, - отметила Крупнова в беседе с ФАН.

Она предложила привлечь к сканированию пустых упаковок от вакцины волонтеров. Они могут трудиться под контролем медицинского работника.

В свою очередь руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егор Жаворонков отметил, что в системе есть возможно посмотреть передвижение каждой конкретной упаковки вакцины.

- Будет видно, где она выбывалась и где находится в системе. Можно в любой момент оценить доступность населению, - заключил Жаворонков.