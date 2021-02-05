Свидетель обвинения по делу об оскорблении ветерана: по-христиански Навального надо простить, но он должен извиниться

Свидетель обвинения Фото: Кадр видео

Свидетель обвинения Владимир Акимов по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной Войны заявил, что «по-христиански» Алексея Навального надо простить, однако он должен извиниться. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Александ Коц.

Владимир отметил, что видел оскорбления Навального в адрес ветерана ВОВ в социальной сети, и его претензия к блогеру «такая же, как у любого здравомыслящего человека, знающего историю».

Свидетель обвинения рассказал, что Навальный назвал ветеран «предателем, позором страны и холуем».

«Для меня это неприемлемо. Мой дед воевал на фронте. Тема войны - священа, я не приветствую такое. Поэтому я обратился в правоохранительные органы», - заявил Владимир

«По-нашему, по-христиански. Отпустить и простить. Это на его душе и совести», - добавил он, отвечая на вопрос, какого наказания заслуживает Навальный

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