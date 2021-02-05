Россияне стали чаще ругаться матом в соцсетях после его запрета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне стали чаще ругаться матом в соцсетях после введения запрета на его использование.

Так, в первые два дня пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram сделали более 646 тысяч публикаций с использованием ненормативной лексики, сообщил РБК в пятницу со ссылкой на исследование "Медиалогии".

Отмечается, что те же дни прошлого года было опубликовано лишь 426,5 тысячи нецензурных постов в социальных сетях.

Напомним, что первого февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающих 500 тысяч человек в сутки.

Владельцев социальных ресурсов призвали в течение суток удалять опубликованные посты, в которых содержатся слова ненормативной лексики.

Также в соцсетях запрещены детская порнография и информация, склоняющая несовершеннолетних к самоубийствам.