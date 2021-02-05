Команда женщин победила мужчин на Кубке Первого канала по фигурному катанию в турнире по прыжкам

Елизавета Туктамышева была в команде победительниц прыжкового турнира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 5 февраля, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" проходит первый день командного турнира по фигурному катанию на Кубок Первого канала. На старте соревнований всех ожидали состязания в прыжковом турнире. Команда девушек бросила вызов команде парней - кто из них лучше исполняет прыжки? В двух раундах фигуристы исполняли по одному прыжку, а в третьем - каскад прыжков, который оценивали судьи.

И девушки одержали уверенную победу в прыжковом турнире. Итоговый счет - 246,42 против 194,78 балла. Потому что у команды парней было много падений, за которые они получили нули.

В составе женской команды выступали Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Анна Щербакова. А за мужскую команду бились Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

По завершении соревнований победившие девушки получили приз в 1 миллион рублей на четверых.