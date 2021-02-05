Ученые назвали причину китайского происхождения коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые из Великобритании, Германии и США впервые описали механизмы изменения окружающей среды в Южном Китае и прилегающих районах, способные привести к резкому увеличению видового разнообразия летучих мышей, которые рассматриваются как первичный резервуар для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment, в ходе исследования специалисты выяснили, что из-за глобальных климатических изменений, а именно увеличения солнечного света и углекислого газа в атмосфере, повышения температуры, в окружающей среде изменился состав растительности, а также и естественная среда некоторых животных.

В ходе исследование юга Китая и прилегающих к нему областей Мьянмы и Лаоса выяснилось, что изменения в климате создали благоприятную среду для проживания в этих районах летучих мышей, которые являются носителями многих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2.

Как отмечают эксперты, число вирусов напрямую зависит от числа локальных видов летучих мышей. Специалисты подсчитали собранные данные и пришли к выводу, что только в провинции Юньнань начиная с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей. Согласно исследованию, они могут быть носителями около 100 типов коронавирусов.

«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей. Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей, может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19», - сообщает автор исследования, сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета Роберт Бейер.

По данным экспертов, на сегодняшний день в мире около 3 тысяч типов коронавируса, которые переносят летучие мыши. Большинство из них не передаются человеку. Однако, как отмечаю эксперты, увеличение популяции летучих мышей в конкретном районе может спровоцировать появление опасного для человека патогена.

«Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов», - добавил Бейер.