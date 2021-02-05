Россия высылает трех европейских дипломатов за участие в незаконных акциях. Фото: ТАСС.

РФ высылает трех европейских дипломатов - из ФРГ, Польши, Швеции - за участие в несанкционированных акциях в поддержку российского блогера Алексея Навального, осужденного на 2 года 8 месяцев по делу "ИвРоше".

В МИД РФ выразили надежду, что после этого В ведомстве ожидают, что после этого иностранные дипломаты будут строго следовать нормам международного права. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что в несанкционированной акции в Санкт-Петербурге принял участие дипломат из Швеции.

Напомним, что 23 и 31 января Москве и других городах России прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального. Демонстрации превратились в столкновения силовиками. В результате незаконных мероприятий пострадали 39 силовиков. Один из демонстрантов поджег автобус Росгвардии. Митингующие также напали на автомобиль спецслужб и выбили глаз ее водителю.

СК и Роскомнадзор неоднократно призывали граждан отказаться от участия в незаконных акциях протеста из-за распространения коронавирусной инфекции. В результате стало известно, что в митинге 23 января в Москве приняли участие 19 зараженных инфекцией россиян.